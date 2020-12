L’Aquila – Giovedì nuvolosità compatta che lascerà spazio man mano a delle schiarite.

La giornata di giovedì si aprirà con nuvolosità compatta su tutto il territorio aquilano, con rovesci sparsi specie sui comparti meridionali ed orientali. Neve dai 1300 metri di quota. Nel corso delle ore la nuvolosità si farà via via più frastagliata e lascerà spazio a delle schiarite. Tuttavia, non si possono escludere isolati rovesci nei momenti di nuvolosità più compatta.

Temperature minime e massime stazionarie (Min: 0/+4°C, Max: +6/+9°C). Venti da sud-ovest, moderati sulle creste montuose.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)