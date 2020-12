L’Aquila, cambio di destinazione d’uso per locali a Pettino

Consiglio comunale a L’Aquila, votato il cambio di destinazione d’uso di locali a Pettino.

Il Consiglio comunale, riunito stamani su piattaforma digitale, ha approvato la proposta deliberativa riguardante lavori di riparazione e miglioramento sismico, con parziali interventi di demolizione e ricostruzione, di un’unità strutturale sita nel centro storico della città dell’Aquila. Il provvedimento ha ottenuto 19 voti favorevoli e 9 di astensione. Via libera, con 20 voti favorevoli e 7 di astensione, anche al cambio di destinazione d’uso, da “artigianale” a “commerciale, terziario e servizi direzionali” di locali ubicati in via Alessandro Manzoni, nel quartiere di Pettino, e posti all’interno di un edificio comprendente anche un altro corpo di fabbrica a destinazione mista, prevalentemente artigianale e commerciale.

Approvata, infine, con 19 sì e 8 astenuti, anche la terza proposta deliberativa all’ordine del giorno della seduta, riguardante la riqualificazione urbana di edifici non residenziali dismessi e situati in località Casale Calore di San Vittorino. L’intervento ha come obiettivo la riqualificazione di manufatti agricoli, usufruendo delle previsioni della legge regionale numero 49 del 2012, che ha come finalità la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il recupero di immobili non residenziali dismessi.

Tutti i provvedimenti sono stati illustrati dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.