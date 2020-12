Goriano Sicoli e il nuovo parco giochi, ancora più inclusivo e a misura di bimbo

Nuove strutture nel parco giochi di Goriano Sicoli, adatte anche ai bambini diversamente abili.

Si rinnova il parco giochi del paese subequano. Le nuove strutture, destinate ad accogliere le famiglie durante il tempo libero, si trovano nel prato di piazza della Repubblica, davanti alla scuola dell’infanzia.

Scivoli, altalene, casette, girelli e molto altro sono stati posizionati in modo da offrire occasioni di divertimento ai bambini.

“Siamo soddisfatti di poter annunciare che il nostro comune si è arricchito, oltre a quelli già presenti e rinnovati totalmente, di giochi inclusivi rivolti ai più piccoli e alle loro famiglie”, ha detto il sindaco di Goriano Sicoli Rodolfo Marganelli.

“In questo modo facciamo un ulteriore passo in avanti nel rendere il nostro centro aperto e inclusivo per turisti e visitatori”. In particolare, l’installazione dei nuovi giochi è arrivata sulla scorta di un progetto “Inclusive”, realizzato dall’ufficio tecnico comunale, in ottemperanza di un bando della Regione Abruzzo e si è avvalso di un finanziamento di 25mila euro.

In tutta la provincia dell’Aquila sono stati finanziati oltre a Goriano Sicoli anche i centri di Castel di Sangro e Roccaraso.

I giochi andranno ad offrire, insieme alle strutture scolastiche, della scuola dell’infanzia e della ludoteca, ulteriori spazi di aggregazione per il futuro.