L’Aquila – Mercoledì giornata di maltempo con piogge a valle e neve in montagna.

L’inverno meteorologico è iniziato all’insegna di una perturbazione nord-atlantica, seguita da aria fredda di origine polare, in azione sulle regioni centro-settentrionali dello stivale.

Ne conseguirà una giornata di mercoledì con nuvolosità compatta per l’intero arco delle 24 ore e su tutto il territorio aquilano. Ci saranno anche delle precipitazioni diffuse e localmente intense, specie nelle ore pomeridiane sui settori meridionali e occidentali del territorio. Cadrà anche la neve in montagna, a partire dai 1300 metri di quota, ma non sono esclusi fiocchi di neve anche a quote leggermente più basse. Gli accumuli nevosi saranno anche moderati.

Temperature minime in generale stazionarie (+0/+3°C), massime in leggera flessione (+5/+8°C). Ventilazione moderata, inizialmente dai quadranti meridionali ed in successiva rotazione da nord nel corso del pomeriggio/sera.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)