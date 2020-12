L’Aquila brilla con le Luci d’Artista, il Covid non spegne il Natale

L’AQUILA – Tornano le Luci d’Artista, la Giunta approva l’atto di indirizzo. La mappa delle installazioni.

La Giunta comunale dell’Aquila, con delibera 581 ha approvato l’atto di indirizzo per i Settori Progetti speciali per la Rinascita, ed Opere Pubbliche e Sport per la realizzazione del progetto “Luci d’Artista” per le festività Natalizie 2020-2021.

Come sottolineato in delibera, “l’amministrazione comunale intende valorizzare il ridetto patrimonio in occasione delle festività Natalizie attraverso il progetto ‘Luci d’Artista’, una manifestazione artistico-culturale durante la quale la città viene illuminata con vere e proprie opere d’arte concepite da artisti contemporanei, il cui elemento essenziale è rappresentato ovviamente dalle luci, che vengono usate dagli artisti per confezionare opere con un alto valore, non solo visivo ma anche concettuale”, il tutto anche in funzione della candidatura dell’Aquila a Capitale della Cultura 2022.

Luci d’Artista, i luoghi interessati.

L’atto di indirizzo prevede per piazza Duomo l’albero di Natale e l’audio-diffusione; alberi di Natale anche al piazzale di Fonte Cerreto è all’ingresso dell’Aquila Ovest. Proiezioni di luci colorate alla Villa comunale, Prefettura e Villa comunale a Paganica. Proiezione con proiettori ad alta potenza, gobos statici e dinamici a Parco del Castello (Proiezione su bastioni con proiettori e teste mobili), Piazza Palazzo (Proiezioni su facciata/a terra, 5 proiettori), Corso Federico II e Vittorio Emanuele (Proiezioni a terra, 10 postazioni da sottogronda), Via Garibaldi e Piazza Charino (Proiezioni a terra, 5 postazioni da sottogronda), Via Verdi (Proiezioni su facciata, 4 proiettori), Chiesa Anime Sante (Proiezioni su facciata, 4 proiettori), Piazzale di Collemaggio, facciata basilica (Proiezioni su facciata, 2 proiettori), Palazzo convitto nazionale (Proiezioni su facciata, 4 proiettori, inclusa copertura ponteggi), Arischia piazza chiesa (Proiezioni su facciata/a terra, 2 proiettori), Onna chiesa (Proiezioni su facciata, 2 proiettori).

(Foto di repertorio)