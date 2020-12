Covid 19 L’Aquila, screening dal 3 al 6 dicembre: 50mila persone coinvolte

L’AQUILA – Tutto pronto per la campagna di screening Covid 19 attraverso test rapidi antigenici che verranno effettuati dal 3 al 6 dicembre.

Ufficializzate le date per lo screening a L’Aquila: si procederà con i test rapidi antigenici da giovedì 3 dicembre a domenica 6, con possibilità di proseguire anche il 7 dicembre, in caso di grande affluenza. La campagna di screening, infatti, riguarda potenzialmente circa 50mila persone (non possono partecipare le persone che hanno sintomi Covid 19, chi è attualmente in malattia per qualsiasi motivo, chi si è sottoposto di recente a tampone molecolare, chi è in quarantena o isolamento, chi ha il tampone già programmato, i bambini sotto i 6 anni e i ricoverati presso ospedali e case di cura. Per tutti gli altri, circa 50mila persone, appunto, sul sito del comune sarà indicata la sede consigliata per effettuare i test, in base al seggio elettorale di appartenenza.

Come ricordato dal sindaco Pierluigi Biondi, “il tampone è gratuito e che più saremo a testarci, più avremo un quadro della situazione e riusciremo a individuare criticità. Il nostro obiettivo deve essere un Natale più sereno, sempre nel rispetto delle regole basilari anti contagio: mascherina, distanziamento, igiene delle mani.

Per i test saranno allestiti drive in e circa 30 sedi.

L’appello di istituzioni e sanità è che la partecipazione sia massima e diffusa. Dopo il post del professore Franco Marinangeli, primario di Terapia Intensiva al San Salvatore che invita la popolazione a fare il test, anche il dottore Pierluigi Cosenza, commissario straordinario dell’agenzia regionale sanitaria, membro del comitato tecnico scientifico regionale, coordinatore del comitato regionale per le emergenze e membro unità di crisi di Marsilio, è dello stesso avviso.

Al via lo screening di massa, Croce Rossa L’Aquila in prima linea.

Tutto pronto nel piazzale dell’ex multisala Garden a Monticchio dove è stato allestito l’Hub Croce Rossa L’Aquila per iniziare lo screening di massa a supporto del Comune dell’Aquila. Una struttura di 13000 mq di superficie che è stata studiata nei minimi dettagli per consentire un servizio veloce nella massima sicurezza.

Nelle giornate di giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 dicembre dalle ore 8.00 fino alle ore 18.00, nella struttura oltre ai sanitari e personale medico Croce Rossa L’Aquila saranno presenti, grazie all’accordo stipulato tra Croce Rossa L’Aquila e Università degli Studi, anche studenti di Scienze infermieristiche che affiancheranno i sanitari.

Un struttura che si differenzierà da altri punti screening in quanto saranno presenti due percorsi differenti, uno è infatti riservato a disabili, donne in gravidanza e bambini.

Alla conclusione dello screening di massa a supporto del Comune dell’Aquila, l’Hub rimarrà operativo a partire da lunedì 7 dicembre per effettuare tamponi molecolari grazie alla collaborazione con Dante Labs.

“Croce Rossa L’Aquila in questo periodo emergenziale ha attivato ulteriori servizi a sostegno della popolazione come il pronto, farmaco, pronto spesa, l’assistenza a studenti risultati positivi grazie a protocolli stipulati tra Croce Rossa L’Aquila e le aziende ADSU e GSSI. L’hub è un ulteriore servizio per combattere la pandemia. Chiediamo a tutta la popolazione di partecipare a questo importante screening”. Conclude il presidente Croce Rossa L’Aquila Marco Antonucci.