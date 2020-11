Qualità della vita, L’Aquila scala la classifica: è 22ª

Ventiduesima edizione della classifica annuale sulla qualità della vita nei capoluoghi di provincia di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma. L’Aquila passa dalla 48ª alla 22ª posizione.

L’Aquila sale in classifica per quanto riguarda lo studio sulla qualità della vita targato ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. Nel 2019, infatti, il capoluogo abruzzese si era classificato 48°, mentre quest’anno è salito alla posizione 22. Sul podio, Pordenone, seguita da Trento. Foggia fanalino di coda.

Con il suo 22° posto, L’Aquila guida la classifica dei capoluoghi di provincia d’Abruzzo, seguita da Chieti, che dal 63° posto del 2019 sale al 56°. A seguire, Teramo, che scende dal 54° al 57° posto. Chiude la classifica abruzzese Pescara, che dal 74° posto del 2019 si ritrova all’81°.

Soddisfatto il sindaco Pierluigi Biondi che scrive: “Il nostro territorio è individuato come tra i migliori in Italia per qualità della vita. Tanti gli indicatori presi in considerazione: ambiente, affari e lavoro, sicurezza sociale, reati e sicurezza, istruzione e formazione, popolazione, tempo libero, reddito e ricchezza e salute. È una conquista di tutti gli aquilani e di tutte le istituzioni impegnate al servizio del territorio”.