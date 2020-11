L’Aquila – Martedì peggioramento in corso con nuvolosità in progressivo aumento, piogge e neve in arrivo da ovest.

Diamo il Benvenuto all’inverno meteorologico, che inizia con il mese di Dicembre e coinciderà anche con un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Un impulso depressionario di matrice nord-atlantica, con al seguito aria fredda di origine polare, raggiungerà il Tirreno e successivamente sorvolerà le regioni centro-settentrionali dello stivale.

La giornata di martedì si aprirà con cielo parzialmente nuvoloso su tutto il territorio aquilano. Dalle ore centrali del giorno assisteremo ad un progressivo aumento della nuvolosità a partire dalle zone occidentali, dove saranno anche possibili delle precipitazioni da metà pomeriggio. I fenomeni saranno più diffusi ed intensi sulle zone a confine con il Lazio. La quota neve in calo dagli iniziali 1600 metri fin verso i 1300 metri della serata/nottata.

Temperature minime in rialzo (+0/+4°C), massime stazionarie (+7/+10°C). Ventilazione in rotazione dai quadranti meridionali, anche moderata sulle creste montuose.

(Francesco De Angelis)

