L’Aquila, addio all’ex Rettore Giovanni Schippa

L’AQUILA – È venuto a mancare all’età di 97 anni il professor Giovanni Schippa, uno dei padri dell’Università dell’Aquila.

Lutto a L’Aquila per la scomparsa del professor Giovanni Schippa, storico Rettore dell’Università dell’Aquila. Nato a Perugia nel 1923, ha vissuto a Roma e poi a L’Aquila, dove ha deciso di rimanere per il resto della sua vita.

Come ricorda Il Messaggero, 53 anni fa Schippa veniva nominato, su chiamata di Vincenzo Rivera, Ordinario di Tecnologia dei materiali e chimica applicata presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università dell’Aquila di cui, di lì a poco, diverrà preside per dieci anni, per poi ricoprire il ruolo, per quattordici anni, di indimenticato Rettore con all’attivo oltre cento libri e pubblicazioni scientifiche. Partigiano combattente con il grado di sottotenente, professore emerito dell’Università dell’Aquila, laurea in Chimica, laurea honoris causa in Ingegneria Chimica, ex presidente (il primo) della Fondazione Carispaq, era Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica per meriti nel campo della cultura e della scuola, Cavaliere di Gran Croce, ed ha avuto l’Ordine della Minerva dell’Università D’Annunzio.

Come dalle sue ultime volontà, la notizia della sua scomparsa è stata resa nota solo dopo le esequie.

“Apprendo con commozione – ha scritto l’ex sindaco Massimo Cialente – la notizia della scomparsa del Prof. Giovanni Schippa. Schippa è stata una delle figure più importanti della città dell’Aquila nella seconda metà del secolo scorso, un protagonista fondamentale, non solo come Rettore, di quella parte virtuosa della classe dirigente aquilana che ha avuto un’idea di sviluppo della nostra comunità. Gli dobbiamo tanto. Intellettuale coraggioso, appassionato della nostra storia e delle nostre montagne, con l’indimenticabile Alessandro Clementi , fraterno amico, aveva riscoperto insieme al Prof. Vittorini il Comitatus, le nostre radici , sulle quali riavviare progetti strategici di sviluppo. Personalmente di lui ho tanti ricordi. Le sue lezioni di Chimica, sull’enorme lavagna dell’aula di via Verdi, gli anni in cui ho iniziato la mia attività di consigliere comunale. Lo scontro con lui nel 2014, quando mi dimisi. Facemmo pace solo successivamente, a Piazzetta Nove Martiri, il 25 Aprile. Il giorno che seduto al fianco di Papà, all’auditorium Piano, ricevette, emozionato, la tessera onoraria dell’ANPI, onorato come partigiano. Mi fecero tanta tenerezza. Ormai fragili nel corpo, così forti nel cuore, così vivi, immersi nel presente vissuto quotidianamene con tanta storia alle spalle.. E tanti, tanti altri ricordi. Sino ad un mese fa mi inviava su wa articoli sulle varie dichiarazioni dei mille virologi che si esprimono sulla pandemia. Voleva la mia opinione, voleva sapere. Io rispondevo sempre con il rispetto che si deve ad un maestro. Questo testimonia la sua lucidità e curiosità su tutto che lo ha accompagnato sino alla fine. Che la terra gli sia lieve e che resti nella nostra memoria”.