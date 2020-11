Addio a Berardino Bologna, scomparso a 72 anni.

Berardino era conosciuto da tutti come “Dino” nella piccola comunità di Sant’Eusanio Forconese dove era tanto amato e stimato.

A Sant’Eusanio Forconese figli Omar e Sara hanno il ristorante Casa Bologna.

Lavoratore instancabile, ha prestato servizio per tanti anni all’ex Italtel, padre e marito affettuoso, Berardino Bologna lascia un grande vuoto per una scomparsa così improvvisa e inaspettata.

“Grazie per tutto quello che hai fatto per noi e per ciò, che con il tuo aiuto, siamo riusciti a fare”, è il saluto commosso dei figli.

Ancora non si conosce la data delle esequie.

Alla famiglia l’abbraccio dalla redazione del Capoluogo.