Scuola del Torrione, le lezioni riprendono lunedì 30 novembre

Le attività didattiche della scuola primaria e dell’infanzia del Torrione, in via Alcide de Gasperi, riprenderanno lunedì 30 novembre.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, su indicazione del Dipartimento di prevenzione della Asl, ha disposto un’ordinanza di revoca del provvedimento con cui il 19 novembre scorso era stata disposta la chiusura dell’intero plesso scolastico a causa delle evidenze epidemiologiche rilevate a seguito di contagi da coronavirus tra alunni, personale docente e scolastico.

Come comunicato al primo cittadino e al dirigente scolastico dalla Asl, dopo gli approfondimenti diagnostici condotti dal Dipartimento di Prevenzione è stata disposta la quarantena per studenti e personale scolastico riconducibili a tre classi della scuola, una dell’infanzia e due della primaria.

Per tali ragioni “non sussistono motivazioni di sanità pubblica – si legge nella comunicazione fornita dall’Azienda sanitaria – che impediscano alle altre classi del plesso di riprendere le attività scolastiche sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio fissate dalla normativa vigente”.

Diversi genitori nella giornata di ieri avevano chiesto chiarezza sulla situazione della scuola del Torrione, nonchè una comunicazione ufficiale da parte della Asl proprio inerente l’eventuale riapertura o un proseguimento del provvedimento di chiusura del plesso scolastico.