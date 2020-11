Natale, nonostante tutto: in centro vetrine addobbate e commercianti che resistono

Sarà comunque Natale, anche a L’Aquila, nonostante l’emergenza sanitaria e l’angoscia che ormai attanaglia i pensieri di tutti da mesi.

I commercianti del centro storico resistono e sebbene parecchi siano i negozi chiusi a causa della zona rossa, le vetrine scintillano di luci e addobbi natalizi che, se non altro, scaldano un attimo il cuore.

Da Piazza Chiarino fino al Corso Stretto in tanti negozi è stato già fatto l’albero di Natale e le vetrine sono state decorate, anche negli esercizi commerciali chiusi per decreto.

Per i commercianti e i titolari di attività in centro storico il contraccolpo economico conseguente alla pandemia è molto forte. Bar e ristoranti sono chiusi così come la maggior parte dei negozi a causa del passaggio dell’Abruzzo in zona rossa. Tanti hanno puntato sul centro qualche anno dopo il terremoto: ma diverse sono le attività che avevano aperto i battenti da pochissimo, giusto poche settimane prima del lockdown di marzo.

Adesso però si avvicina il Natale e anche l’atmosfera cerca di essere più lieta. Chissà se ci sarà anche il monumentale albero in Piazza Duomo che l’anno scorso ha fatto tanto discutere…

Intanto il vicesindaco dell’Aquila, con delega al commercio, Raffaele Daniele sta valutando di concerto con le associazioni aquilane iniziative utili per portare linfa vitale alle attività in centro storico durante il periodo natalizio.