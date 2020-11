A24, chiusure notturne del Traforo del Gran Sasso

Traforo del Gran Sasso chiuso, sulla A24, dalle 22 dei giorni 30 novembre, 1, 2, 3, 4 e 5 dicembre fino alle ore 06:00 dei giorni successivi.

Lo comunica la concessionaria Strada dei Parchi. La chiusura al traffico si rende necessaria, comunicano da SdP, per completare le verifiche tecniche da effettuare nella galleria del Gran Sasso.

Verrà chiusa al traffico la tratta autostradale Assergi – Colledara/San Gabriele, limitatamente alla carreggiata est con direzione TE; conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da AQ/A25/RM e diretti verso Teramo, sarà disposta l’uscita obbligatoria presso lo Svincolo di Assergi. Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti a Teramo si consiglia di utilizzare l’autostrada A25 Torano – Pescara per proseguire sull’A14 in direzione Giulianova/Teramo, ovvero si consiglia di uscire dall’A24 allo Svincolo di L’Aquila Est e di percorrere la SS17 e SS153 (Piani dei Navelli) proseguendo in A25, tramite lo Svincolo di Bussi, in direzione A14 per Giulianova; in alternativa è possibile uscire dall’autostrada A24 allo Svincolo de L’Aquila Ovest e percorrere la SS80 per il Valico delle Capannelle, proseguendo sulla SS150 per immettersi in autostrada A24 allo Svincolo di Basciano