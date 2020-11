Parco della memoria, una ditta aquilana farà l’obelisco

Parco della memoria, sarà una ditta aquilana che realizzerà l’obelisco per ricordare le vittime del sisma del 6 aprile 2009.

Una determina ha autorizzato il “subappalto delle opere di fornitura e posa in opera di obelisco all’impresa Ziaca 2“.

A quasi 12 anni dal sisma, procedono quindi i lavori per il Parco della Memoria, su piazzale Paoli, la cui fine è prevista per i primi mesi del 2021.

I lavori del Parco invece sono stati appaltatati alla società Cricchi di Roma, per un totale di circa 420 mila euro, con un ribasso su base d’asta rispetto ai 557mila euro previsti nel bando.

In una prima versione del progetto – come riporta Il Centro – erano previsti l’abbattimento di alcuni alberi e della scalinata di viale Crispi. Questi interventi sono stati poi rivisti non avendo trovato il favore dei residenti. L’obelisco sarà alto 15 metri e sarà almeno idealmente orientato verso la vicina Casa dello studente dove, la notte del sisma, morirono 8 ragazzi.

L’obelisco idealmente evoca un albero che sale verso il cielo.

Al centro del Parco della Memoria ci sarà anche una fontana monumentale, simbolo di vita, in linea per forma e dimensioni con il Palazzo dell’Emiciclo che si trova lì vicino.