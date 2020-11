L’Aquila – Weekend con sabato variabile e domenica di stampo autunnale.

Il weekend sarà contrassegnato da un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche. Questo avverrà a causa di un nucleo depressionario di matrice atlantica, che, formatosi tra la Spagna ed il Nord Africa, attraverserà il Mediterraneo da ovest verso est, raggiungendo dapprima le regioni meridionali e successivamente l’Egeo. Questa configurazione barica avrà un doppio effetto; il primo sarà quello di attivare fresche correnti dai Balcani verso l’Adriatico, che faranno scendere le temperature di qualche grado, mentre il secondo effetto sarà quello di riportare nubi compatte e precipitazioni sparse sul medio-basso versante Adriatico. Tornerà anche la neve dalle medie quote appenniniche, con accumuli moderati sul Gran Sasso.

La giornata di sabato si aprirà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso per la presenza di velature e nuvolosità alta in transito. Non mancheranno ancora i banchi di nebbia nelle valli. Nel corso delle ore pomeridiane assisteremo ad un progressivo aumento della nuvolosità, che risulterà più consistente sui comparti meridionali. I fenomeni associati saranno, però, isolati e molto deboli. Temperature minime e massime stazionarie (Min: -3/+2°C , Max: +9/+12°C). I venti spireranno deboli, al più moderati, inizialmente dai quadranti meridionali e successivamente in rotazione da nord/nord-est.

La giornata di domenica vedrà cielo coperto sulle zone orientali e sul Gran Sasso fino alla serata, quando si apriranno locali schiarite. Altrove, invece, la nuvolosità sarà più irregolare. I fenomeni risulteranno via via diffusi ed intensi spostandoci da ovest verso est. Quota neve in calo dagli iniziali 1800 metri fin verso i 1500 metri del tardo pomeriggio, quando i fenomeni inizieranno ad attenuarsi a partire da nord. Temperature minime in aumento (+1/+4°C), massime in calo (+7/+10°C). Ventilazione moderata, dapprima da est ed in successiva rotazione da nord-est.

Le prime proiezioni dei modelli meteorologici iniziano a mostrare segnali di stampo invernale per la prossima settimana. Una saccatura depressionaria di estrazione artica potrebbe avere come target principale l’ Europa, con il suo seguito di aria molto fredda. Quali saranno le zone europee più colpite è presto per dirlo, ma è probabile che inizierà una fase meteorologicamente dinamica, tipica del periodo tardo-autunnale, che metterà fine al regime anticiclonico, da diversi giorni predominante sulla scena mediterranea.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)