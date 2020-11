Buon compleanno Mimi

Tanti auguri super Mimi, la sorella che non ti fa mai annoiare!

Tanti auguri a Emanuela Lombardo, la “Mimi” nazionale, ancora meglio “Chef Mimi” o “La Manu”, come la conoscono a Milano, sua città d’adozione.

“Cara sorella, ancora una volta, come avrebbe detto nonna, ti ho messa ‘sopra a ru giornale’. Impensabile come siano volati questi anni, da quel giorno, in cui un pelino scettica, aspettavo il ritorno di questa bambina appena nata, il cui uno passatempo era quello di togliersi i calzini e piangere la notte.

Sei arrivata in una giornata di sole di fine novembre 32 anni fa. Hai cambiato e completato la vita di tutti, con te non ci si annoia mai e soprattutto nonostante tu sia la sorella più piccola, spesso mi insegni la vita, (o a cucinare funzionale).

I rapporti non sono sempre facili, ma esiste dopotutto la relazione perfetta? il nostro sarà un legame sempre speciale che non si potrà mai interrompere.

Mamma è stata molto coraggiosa e tu sai perchè, solo per questo, ringrazio davvero la vita per avermi permesso e concesso di averti con noi.

6 anni di differenza sono tanti o non sono nulla, dipende dai punti di vista. Ho sofferto molto per il nostro distacco fisico, questi 700 km a volte rendono tutto più difficile, ma so che ci sarai sempre come tu sai che io sono qui per te, quando e come vorrai.

Ci hanno chiamate le “sorelle Lombardo” come se fosse un dispregiativo, invece io ne vado fiera; perchè io e te siamo meglio di Gianni e Pinotto, di Cecilia e Belen, del trio delle Ferragni; io e te siamo uniche e lo saremo sempre!

Sei lontana, perchè Milano ti ha accolta con eleganza, cullandoti e facendoti diventare la meravigliosa donna e manager che sei… Siamo state la mamma l’una dell’altra, l’amica del cuore e la compagna di bisbocce, con te sono stati anni stupendi e il meglio piccola mia, deve ancora venire.

Ti auguro un anno meraviglioso, sperando che tu possa realizzare TUTTI i tuoi desideri, allaccia le cinture sorella mia e goditi questo meraviglioso viaggio che è la vita alla massima velocità”.

La tua ‘Loro’