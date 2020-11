L’Aquila – Venerdì al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi.

La giornata di venerdì si aprirà con cielo poco nuvoloso per la presenza di qualche velatura in transito. Al primo mattino si formeranno banchi di nebbia nella conca aquilana e sugli altopiani appenninici. Nel corso del pomeriggio assisteremo ad un aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi principali, che non darà luogo a precipitazioni.

Temperature stazionarie, sia nei valori minimi (-2/+2°C) che in quelli massimi (+9/+12°C). Ventilazione debole, prevalentemente da sud/sud-ovest, tranne sui comparti orientali dove avrà direzione prevalente da est.

Le previsioni su scala regionale sono sul sito

