Covid 19, parte lo screening a tappeto già nel weekend

Covid 19, parte nel weekend la campagna di screening con i test antigenici gratuiti e volontari in alcuni comuni dell’Aquilano.

Di seguito i comuni dove sarà possibile effettuare il test

Screening a Barisciano, dove e quando

Sabato 28 e domenica 29 novembre dalle 8.30 alle 16.30 sarà possibile sottoporsi al tampone antigienico. Potranno partecipare tutti i cittadini dai 6 anni in su che non sono sottoposti a quarantena e che non sono sotto tracciamento Asl.

Screening a Scoppito, dove e quando

Test a tappeto nel comune di Scoppito nei giorni di venerdì 27 (dalle 14 alle 18), sabato 28 (dalle 10 alle 18) e domenica 29 novembre (dalle 10 alle 18).

I cittadini che vorranno sottoporsi al test dovranno recarsi presso il drive-in che verrà realizzato presso il Centro Polifunzionale Pegaso muniti di documento di riconoscimento e presso l’area antistante il campo sportivo di Scoppito.

I residenti nelle frazioni di Scoppito, Santa Maria, Casale, Forcellette, Vallinsù e Cave dovranno recarsi allo stadio comunale antistante i Musp.

I residenti nelle frazioni di Collettara, Civitatomassa, Ponte San Giovanni, Madonna della Strada, Vigliano e Sella di Corno dovranno recarsi presso il Centro polifunzionale Pegaso.

Verrà effettuato uno screening gratuito rivolto a tutta la popolazione residente mediante test rapidi antigenici. L’esame è su base volontaria ma è fortemente raccomandato per ridurre il numero di contagi nella provincia dell’Aquila.



“Diamo il nostro aiuto con la partecipazione al test gratuito per proteggere noi e i nostri cari dal Covid-19”, spiega il sindaco di Scoppito, Marco Giusti.

Screening a Montereale, dove e quando

Anche il Comune di Montereale ha organizzato la campagna di test a tappeto per questo fine settimana. Tutti i cittadini di età superiore a 6 anni e non sottoposti a tracciamento, dovranno compilare un modulo e presentarsi in questi orari:

Distretto sanitario di base frazione Piedicolle – via Molinella, da venerdì 27 a domenica 29 novembre dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 17

Cesaproba – piazzale Maria Fluttuante, da venerdì 27 a domenica 29, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 17

Ville di Fano – presso la sede della Pro Loco, sabato 28 novembre dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 17.

“Ringrazio tutte le associazioni del territorio, il personale medico e infermieristico per il grande lavoro messo in campo per combattere questa emergenza“, ha detto il sindaco di Montereale, Massimiliano Giorgi.

Screening a San Benedetto dei Marsi, dove e quando

Tamponi gratuiti anche nel comune di San Benedetto dei Marsi. I test potranno essere effettuati sempre sabato 28 e domenica 29 novembre.

Lo rende noto il sindaco Quirino D’Orazio.

Verranno consegnati dalla Protezione Civile Regionale al comune di San Benedetto dei Marsi i test antigenici offerti dalla Regione Abruzzo per effettuare la tracciatura del COVID-19 tra la popolazione.

“Già da domani – spiega il sindaco – ci adopereremo per allestire 4 postazioni, dove i cittadini, in base all’iniziale del proprio cognome, potranno effettuare, evitando assembramenti, i test antigenici. Per le modalità di svolgimento delle operazioni, seguiranno, nelle prossime ore, ulteriori e piú dettagliate istruzioni”.

“Ringraziando di vero cuore tutti coloro che hanno dato la loro preziosa disponibilità e certi di effettuare un’operazione utile al contrasto della diffusione del coronavirus e confidando nella più vasta adesione, vi salutiamo con il massimo affetto”.