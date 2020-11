Covid 19 L’Aquila, Giorgio Pasotti testimonial della campagna per lo screening

Covid 19, parte lo screening di massa in Abruzzo su base volontaria. Giorgio Pasotti testimonial per promuovere l’attività di screening. Tamponi antigenici per tutti.

Testimonial d’eccezione per la campagna di prevenzione contro la diffusione del Covid 19, Giorgio Pasotti, neo direttore del TSA, subentrato a Simone Cristicchi.

“Ci sono momenti nella storia dell’uomo in cui una vita è legata a un’altra, nel bene e nel male. E in cui ciascuno nel suo piccolo scrive la storia per tutti. È il momento di partecipare alla campagna per lo screening nella provincia dell’Aquila”.

L’appello di Giorgio Pasotti

Queste le parole scelte dall’attore e direttore del Teatro Stabile per invitare i cittadini a sottoporsi ai test antigenici, fin da domani. Un’azione di screening di massa, anche se a base volontaria, con l’obiettivo di frenare il contagio sul territorio.

Lo screening a tappeto partirà già domani, venerdì 27 novembre. La guida del Capoluogo con qle informazioni utili.