Violenza di genere: maltrattamenti, omicidi e abusi sessuali a L’Aquila e provincia

L’AQUILA – I dati sulla violenza di genere nel capoluogo e in provincia.

Tra i mesi di gennaio e settembre 2020 in provincia dell’Aquila è stato commesso 1 femminicidio. Per quanto riguarda invece i cosiddetti “reati spia” relativamente alla violenza di genere, in provincia dell’Aquila tra gennaio e settembre sono stati commessi 29 reati relativi ad atti persecutori (40 nello stesso periodo del 2019), 11 maltrattamenti contro familiari e conviventi (12 nello stesso periodo del 2019) e 6 violenze sessuali (12 nello stesso periodo del 2019).

A L’Aquila città, 63 atti persecutori tra gennaio e settembtre 2020 (49 nello stesso periodo del 2019), 62 maltrattamenti contro familiari e conviventi (69 nello stesso periodo del 2019) e 7 violenze sessuali (12 nello stesso periodo del 2019)