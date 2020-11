L’Aquila – Martedì variabilità atmosferica con cielo parzialmente nuvoloso, temperature massime stazionarie.

La giornata di martedì sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso su tutto il territorio aquilano e per l’intero periodo. Si alterneranno momenti di nuvolosità più intensa ad ampie schiarite. Non ci saranno precipitazioni significative. Al primo mattino si formerà qualche banco di nebbia nelle valli.

Temperature minime in leggero aumento (-2/+2°C), massime stazionarie (+9/+12°C). Ventilazione debole da est ovunque, tranne sul Gran Sasso dove spirerà a tratti moderata dai quadranti nord-orientali.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)