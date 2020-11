Covid 19 Abruzzo, in arrivo 200 mila tamponi rapidi

Covid 19, arrivano in Abruzzo 200 mila tamponi rapidi. Arcuri accoglie la richiesta del presidente Marco Marsilio.

“Il Commissario Arcuri mi ha da poco comunicato di aver accolto, in via del tutto eccezionale e tenuto conto della situazione che gli ho descritto, la richiesta di fornire un congruo quantitativo di tamponi antigenici rapidi per permettere l’avvio della campagna di screening massivo, che partirà dalla Provincia dell’Aquila”, dichiara il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Al più tardi nella giornata di mercoledì saranno quindi consegnati 200.000 tamponi. Al fine di mettere in moto la macchina organizzativa, ho affidato all’Agenzia di Protezione Civile, nella persona del direttore Mauro Casinghini, la guida e il coordinamento di tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti”.

“Ringrazio nuovamente per la piena e sincera collaborazione il Commissario Arcuri e il Ministro Speranza, che hanno accolto la mia richiesta di replicare in Abruzzo quanto fatto in Alto Adige. Nel pomeriggio di oggi le Asl dell’Aquila e di Bolzano si collegheranno in videoconferenza per proseguire lo scambio di informazioni utili per arrivare il prima possibile a ripetere l’operazione nel nostro territorio“.