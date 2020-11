Ciao Maria, se ne va a 103 anni la nonnina di San Benedetto dei Marsi

Lutto a San Benedetto dei Marsi per la scomparsa di Maria Saraullo, 103 anni.

All’età di 103 anni è venuta a mancare Maria Saraullo, “la nonnina di San Benedetto dei Marsi”. Così la ricorda il sindaco Quirino D’Orazio: “È andata via così, in silenzio ed in punta di piedi, all’età di 103 anni, la sig.ra Maria Saraullo, amata dai suoi famigliari e da tutti noi, che la consideravamo un po’ come la nonnina di noi Sanbenedettesi. Classe 1917, nata l’anno dopo il tragico terremoto del 1915, che ha distrutto la Marsica, nel bel mezzo della prima guerra mondiale. Ha attraversato gli anni del fascismo, poi la seconda guerra mondiale. Anni difficilissimi, affrontati con tanta dignità e lavoro duro. Sposata, ha saputo tirar su i propri figli, con sacrifici e soddisfazioni. Al suo capezzale si riunivano tutti i nipoti, pronipoti e la numerosa famiglia. Ci ha lasciati all’improvviso in un periodo tremendo, fatto di distanziamenti sociali e di compressioni dei nostri diritti civili, in cui, a causa del COVID-19, non è possibile dimostrare tutto l’affetto che la nostra Cittadina le avrebbe voluto manifestare.

Cara Marietta, preferiamo ricordarti così, con questi scatti, mentre solo tre anni fa, festeggiavi i tuoi 100 anni, con l’entusiasmo di una ragazzina. Di te, sono convinto, ognuno di noi serberà un bel ricordo. A nome di tutta la comunità di San Benedetto dei Marsi esprimiamo a te a tutti i tuoi familiari il nostro più profondo dolore”.

(Foto di repertorio scattata prima dell’emergenza Covid 19)