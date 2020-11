Una stella per le vittime della strada, a L’Aquila con gli Angeli in Moto risplende il ricordo di Cecilia Marottoli

L’AQUILA – Tante stelle, quante le vittime della strada. Quella strada in cui l’ebrezza della libertà si è rivelata traditrice. Quella strada in cui è bastato un attimo per volare lontano.

Terza edizione per l’evento nazionale Stella del Sud, organizzato dall’associazione Tuttinsieme per Elena fondata da Graziella Viviano. Proprio da una vittima della strada, Elena Aubry, che la sua vita l’ha persa in moto, porta motociclisti e bikers di tutta Italia, dal Nord a Sud, a consegnare cuscini a forma di stella in numerose città che hanno fatto, purtroppo, registrare incidenti stradali mortali.

“Stella del Sud”, conclusosi lo scorso 15 novembre, è partito da Roma ed è arrivato anche a L’Aquila. L’evento dedicato alla memoria delle vittime della strada ha visto la consegna, da parte della rappresentanza dell’associazione “Angeli in Moto” dei cuscini commemorativi nella sede locale della Croce Rossa Italiana, a Pasquale Marottoli e Mara Cococcetta, i genitori di Cecilia Marottoli, giovane volontaria della Croce Rossa, morta nel luglio 2019, a soli 23 anni, in un incidente tra Lazio e Abruzzo, sul Monte Giano.

L’associazione Angeli in Moto, nel corso della consegna, è stata rappresentata dal referente provinciale Mauro Stringini, il quale, contattato dal Capoluogo, ha spiegato: “99 città toccate dall’evento nazionale Stella del Sud, per ricordare le vittime della strada. Un’emozione grande, che non passa mai. Dopo la partenza, i cuscini da consegnare in tutta Italia hanno preso tre direzioni: verso il Nord, verso la Sardegna e verso il Sud, Abruzzo compreso. Poi ci siamo rincontrati a Roma, per concludere la cerimonia con l’appuntamento al Campidoglio, alla presenza della sindaca Virginia Raggi”.

Nel corso dell’evento nella sede della Cri, c’è stato spazio per una diretta Facebook con l’organizzatrice dell’evento nazionale, Graziella Viviano. Gli “Angeli in moto” dell’Aquila avevano accolto, sempre oggi, nella splendida cornice di Collemaggio il centauro Walter Beneventi, anch’egli un “Angelo in moto”, partito da Roma per consegnare la “Stella” sotto il Gran Sasso.