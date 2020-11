Gusto & Tradizione, apre a L’Aquila un alimentari di quartiere

Gusto & Tradizione non è solo un negozio di alimentari, è la nuova sfida di Alessandra Carratelli e Antonella Mazza, amiche e “partner in crime”.

Gusto & Tradizione si trova a L’Aquila in via Colombo Andreassi. Non c’è stata un’inaugurazione a causa della pandemia ma una sanificazione che ha preceduto e “benedetto” l’apertura.

Alessandra Carratelli e Antonella Mazza hanno lavorato da sempre nei supermercati, come banconiste. Lì e nata un’amicizia e dopo ore e anni passati fianco a fianco hanno deciso di mettersi in proprio, riportando in città la tipica bottega di una volta, quella di quartiere, dove si compra, ci si scambiano ricette e consigli, si pratica socialità.

La particolarità di Gusto & Tradizione è ricerca del prodotto, tanti sono a km zero e con un’attenzione particolare per i piccoli produttori.

“La nostra è una vera e propria sfida – spiegano Antonella e Alessandra al Capoluogo -. Abbiamo voluto puntare sulle eccellenze del Made in Abruzzo e in Italy. In un momento così difficile aprire può sembrare una scelta folle, per noi rappresentata invece la speranza”.

“Vogliamo incoraggiare a comprare e mangiare italiano, partendo proprio dal piccolo produttore che come tutti in questo periodo sta vivendo momenti di difficoltà”.

“Non abbiamo potuto festeggiare questo traguardo come sarebbe stato giusto. La festa però è solo rimandata, sperando che finisca questa pandemia al più presto. In certi momenti come questi il distanziamento fa tanto male, sono venuti gli amici e non ci siamo potuto nemmeno abbracciare. Speriamo per il futuro, questa apertura vorremmo tanto che segni il passo”.