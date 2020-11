L’Aquila, vandali devastano il negozio Oasi a 4 zampe

Vandali senza scrupoli sono entrati nel negozio Oasi a 4 zampe su Via Strinella a L’Aquila e lo hanno letteralmente passato a ferro e fuoco.

L’episodio è accaduto domenica scorsa. La polizia ha già fatto i rilievi del caso e sta indagando per risalire all’autore o agli autori. Secondo quanto riferito alla redazione da fonte qualificata e ci sarebbero già alcuni sospetti.

È un atto davvero vile, soprattutto in un momento come questo, in cui con difficoltà si cerca di andare avanti. Chi è entrato nel negozio lo ha letteralmente devastato, non ha preso solo i soldi che erano in cassa, ma ha dilaniato i sacchi che contenevano cibo per cani e distrutto tutto quello che ha trovato sotto mano.

Il titolare di Oasi a 4 zampe, Alessandro Natale è amareggiato.

“Non capisco chi possa volermi così male – si sfoga al Capoluogo – ho aperto la mia attività con enorme dispendio di sacrifici e con tanto impegno. Sono tranquillo perchè so di essere nel giusto e le Forze dell’ordine stanno indagando”.

“Per recuperare qualcosa sto facendo una serie di sconti su tutto quello che non è stato distrutto. Si è creata da subito una rete mana di solidarietà che mi ha fatto capire che c’è ancora brava gente. Vengono in negozio e seppur a distanza mi è stato dimostrato tanto affetto”.