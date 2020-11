Ugo Mandolini, il ricordo di un alpino dai grandi valori

Oggi, un anno fa, l’alpino Ugo Mandolini andava avanti e tornava alla casa del Padre.

Ugo Mandolini, rimasto nel cuore di quanti l’hanno conosciuto e amato, è ricordato ancora oggi come uomo di grandi valori.

Conosciuto ovunque in città, era stimato da tutti per la sua benevolenza e la sua “parola buona” che non faceva mancare mai a nessuno.

Alpino dal cuore grande e fervente tifoso di L’Aquila Rugby, Ugo ha lasciato un caro ricordo della sua vita votata alla famiglia, agli amici, ai suoi Alpini e al lavoro.

Con lui se n’è andata una memoria storica amabilmente custodita in un uomo eccezionale.

Lo ricordano con infinito amore i figli Piero, Mauro, Mara e Maria e gli Alpini e Aggregati del Gruppo Alpini L’ Aquila Vaccarelli – Maresciallo Maggiore Cav. Giovanni Vaccarelli (M.A.V.M).