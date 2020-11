L’Aquila – Sabato nuvolosità sparsa, specie sui comparti orientali del territorio aquilano e sul Gran Sasso, dove non è da escludere qualche residua debole nevicata, domenica cielo sereno o al più poco nuvoloso.

Il weekend sarà diviso in due fasi dal punto di vista meteorologico. La prima parte sarà ancora influenzata dalla presenza di un nucleo depressionario di estrazione artica nel cuore del Mediterraneo. Questa configurazione barica convoglierà ancora nubi e qualche precipitazione sulle regioni del medio-basso versante adriatico. Inoltre, le correnti nord-orientali manterranno le temperature al di sotto delle medie del periodo. A partire dal pomeriggio di sabato, però, la depressione si sposterà verso il nord-Africa, liberando il bacino centrale del Mediterraneo. Il suo posto verrà preso da un campo anticiclonico, che si disporrà lungo i paralleli e non permetterà, per alcuni giorni, alle perturbazioni atlantiche di raggiungere la penisola. Ne conseguiranno una domenica ed un inizio settimana all’insegna della stabilità atmosferica e delle temperature diurne in aumento.

La giornata di sabato si aprirà con nuvolosità sparsa, specie sui comparti orientali del territorio aquilano e sul Gran Sasso, dove non è da escludere qualche residua debole nevicata. Con il passare delle ore, la nuvolosità lascerà spazio a schiarite via via più ampie e tutte le precipitazioni si spegneranno. Temperature massime e minime in ulteriore lieve diminuzione (Min: -1/+2°C, Max: +5/+8°C). Ventilazione moderata/forte nord-orientale.

La giornata di domenica trascorrerà con cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio aquilano. Qualche banco di nebbia si formerà al primo mattino nelle valli. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime in calo (-4/+0°) e massime in aumento (+9/+13°C). Ventilazione moderata al mattino, in indebolimento nel corso della giornata, prevalentemente da est/nord-est.

L’inizio della nuova settimana si aprirà con cielo sereno o al più poco nuvoloso. La ventilazione tenderà ad attenuarsi e non saranno previste precipitazioni degne di nota. Mentre le temperature minime rimarranno piuttosto basse nelle valli grazie alle inversioni termiche, le massime torneranno a salire verso le medie tipiche del periodo.

(Francesco De Angelis)

