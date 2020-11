Villa Sorriso, dal 100% a soli due ospiti positivi al Covid 19

SCOPPITO – Buone notizie da Villa Sorriso, focolaio Covid 19 sotto controllo. Solo due ospiti ancora positivi.

Dal 100% di positivi al Covid 19 a soli due casi, tenuti sotto controllo. È il “miracolo” avvenuto in poche settimane a Villa Sorriso, la RSA di Scoppito, dove un preoccupante focolaio Covid 19 era espoloso alla fine del mese scorso. Era infatti il 24 ottobre, quando l’esito del primo tampone ha fatto temere il peggio: tutti positivi, sia i 21 ospiti (tranne uno, messo subito in isolamento) che gli operatori. Da quel momento, la situazione è andata man mano migliorando: la settinana scorsa i positivi scendevano a 16, mentre il terzo giro di tamponi ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutta la comunità che gravita attorno a Villa Sorriso: 2 gli ospiti ancora positivi, ma sono in isolamento all’interno della struttura e non hanno quindi bisogno di ricovero. Altri 5 sono “in dubbio”, in sostanziale fase di guarigione, ma con test ancora incerti.

Un “miracolo”, che però poi tanto miracolo non è. Per raggiungere questo risultato si è infatti dovuto agire con tempestività e precisione: “Siamo usciti dalla fase critica – spiega l’amministratrice di Villa Sorriso, Adele Nicolini, a IlCapoluogo.it – e procede tutto bene. Purtroppo abbiamo perso 4 ospiti (tra cui un ultracentenario), ma partivamo da una situazione davvero difficile e siamo contenti che la maggior parte degli anziani abbia risposto bene alle cure”. E bene hanno risposto anche gli operatori contagiati, che avevano anche l’età dalla loro parte.

Per ottenere questo risultato è stato importante agire con tempestività: “Abbiamo subito sanificato gli ambienti comuni e le stanze, nel frattempo è arrivato il personale esterno e sono state avviate le prime cure. Ringrazio il sindaco di Scoppito e tutta l’amministrazione comunale, che si ha supportato attivandosi da subito per i presìdi, la gestione dei rifiuti e tutto quello di cui necessitavamo. E grazie anche ai medici dell’Usca che sono intervenuti e hanno visitato sia gli ospiti che noi della struttura e quotidianamente ci danno consigli e monitorano la situazione. È anche grazie a loro che adesso i famigliari degli ospiti e degli operatori inizialmente contagiati possono stare più tranquilli”.