Tanti auguri a Stefano Castellani

Tanti auguri al collega giornalista Stefano Castellani per il suo compleanno.

Tanti auguri di buon compleanno al collega Stefano Castellani, anima garbata e mai fuori posto del giornalismo aquilano.

Famoso per la sua agenda, dalla quale non si separa mai, non perde un pezzo o un colpo, sempre presente a una conferenza stampa, appuntamento, incontro, soprattutto quando si tratta di sport, una delle sue passioni.

Non solo giornalismo, Stefano è soprattutto un genitore attento: era facile incontrarlo, prima della pandemia, fuori dalla scuola dei suoi figli, dove intratteneva gli altri genitori con la sua conversazione mai banale o scontata.

“Non crucciarti caro Stefano per un anno in più, conta solo quello attuale o al massimo comprati un estintore e fatti aiutare per soffiare le candeline! Tanti auguri dalla redazione del Capoluogo”.