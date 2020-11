Ocre, tamponi a tappeto alla popolazione per scovare gli asintomatici

OCRE – Screening su base volontaria agli abitanti di Ocre. L’iniziativa del Comune, in collaborazione con Dante Labs e con il 9° Reggimento Alpini L’Aquila.

Il drive in di tamponi molecolari sarà organizzato al campo sportivo Nardo Corona di Ocre. Basterà presentarsi, dopo apposita prenotazione, a bordo della propria automobile per essere sottoposti a tampone.

“Il Comune di Ocre si sta occupando dell’organizzazione degli spazi che saranno dedicati all’iniziativa di screening. Sottolineo che sarà a base volontaria. In questo modo, vogliamo cercare di scovare gli asintomatici. Il tampone molecolare, infatti, viene prescritto dal medico in presenza di sintomi, ma può essere positiva anche una persona che non presenta alcun sintomo. Venendo incontro alle difficoltà che sta incontrando la Sanità in questa fase, speriamo di riuscire a frenare il rischio di contagio sul nostro territorio”, spiega il sindaco Gianmatteo Riocci alla nostra redazione.

I tamponi saranno effettuati dal personale di Dante Labs. Gli Alpini del 9° Reggimento, invece, si occuperanno di allestire ed organizzare tutte le strutture che saranno adibite al servizio di screening.

Attualmente il Comune di Ocre conta 29 casi positivi, secondo i dati comunicati dalla Asl1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

“Iniziamo ad avere anche i primi guariti. Un dato positivo per il nostro territorio”. Una bella notizia, in attesa della giornata di screening del 28 novembre. “Abbiamo optato per il weekend in modo che la maggior parte della popolazione possa prendere parte all’iniziativa di prevenzione. Qualora dovessimo avere un elevato numero di prenotazioni sarà organizzata una seconda giornata di test“.

Per prenotarsi al tampone molecolare basta accedere al sito istituzionale del Comune di Ocre in questa sezione CLICCA QUI. Occorre scaricare e compilare il Modulo di richiesta predisposto e inviarlo all’indirizzo mail Gianmatteorioccisindaco@gmail.com entro e non oltre domenica 22 novembre alle ore 21.

Potranno sottoporsi al tampone le persone residenti o domiciliate presso il Comune di Ocre che NON sono già in isolamento per malattia da Covid 19 o che non siano stati posti in isolamento fiduciario, in quanto contatti stretti di malati.