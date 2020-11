L’Aquila – Venerdì cielo irregolarmente nuvoloso con possibili rovesci, quota neve e temperature in crollo.

La giornata di venerdì trascorrerà con cielo irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio aquilano e per l’intero arco delle 24 ore. La nuvolosità risulterà più compatta sul Gran Sasso e sulle zone orientali del territorio, dove si verificheranno rovesci frequenti e localmente di moderata intensità. Altrove i fenomeni saranno più sporadici e meno intensi. La quota neve sarà in crollo dagli iniziali 2000 metri fin verso i 900 metri della serata, quando però le precipitazioni si faranno più deboli ed isolate. Gli accumuli nevosi potranno risultare anche moderati sul Gran Sasso, specie sui versanti esposti ad est.

Le temperature saranno in calo, in particolare nei valori massimi, mentre le minime si raggiungeranno nella notte successiva (Min: -1/+4°C, Max: +7/+10°C). I venti spireranno moderati dai quadranti nord-orientali e saranno intensi sulle creste montuose.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)