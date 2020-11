L’Aquila, pubblicato l’avviso per l’assegnazione di alloggi CASE e MAP

L’AQUILA – Assegnazione alloggi Case e Map, pubblicato l’avviso.

Il settore Opere pubbliche rende noto che è stato pubblicato l’avviso per chiedere l’assegnazione degli alloggi Case e Map in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 516 del 28 ottobre scorso. La domanda può essere presentata da personale in servizio presso strutture sanitarie pubbliche e private, Forze dell’Ordine ed, Enti Pubblici, previa stipula di apposita convenzione tra le parti, nonché da soggetti privati alle condizioni previste dall’avviso. Quest’ultimo, unitamente alla modulistica, è pubblicato sul sito internet del Comune, nella pagina avvisi della sezione concorsi, gare e avvisi dell’area Amministrazione [CLICCA QUI].