Farmaco introvabile, l’appello di un giovane aquilano: aiutatemi

È un ragazzo come tanti altri, che vive la sua vita a L’Aquila come tutti. Affetto da una patologia rara, ha bisogno di una medicina che si chiama Humira e che da un po’ di tempo sembra introvabile.

Ha scelto un nome di fantasia per raccontare al Capoluogo la sua storia, fatta di dolore e sofferenza.

“Mi chiamo Marco ho 26 anni, e da tre anni ho scoperto di avere l’idrosadenite suppurativa. Questa malattia so che non si conosce, non è nulla di grave, ma a me sta rovinando la vita”.

Si tratta di una malattia cronica della pelle, da cui dipende la formazione di noduli sottocutanei molto dolorosi e capaci, con il tempo, di provocare ferite cutanee dalle spiacevoli conseguenze.

Sebbene oggetto di numerose indagini, le cause di idrosadenite suppurativa sono sconosciute. Attualmente, non esistono test strumentali o di laboratorio specifici per l’individuazione.

Una malattia che lo sta limitando tantissimo nelle relazioni, continua a lavorare ma si vergogna.

“Sono prostrato, vivo cercando di coprire le cisti che si aprono su tutto il corpo, in particolare su testa e ascelle. Ho costanti dolori alle ossa e agli organi interni”, spiega il giovane.

“Adesso, non riesco più a trovare una medicina che mi fa stare molto meglio”.

Marco è finito a Roma per curarsi, all’Umberto I, dove aveva trovato la terapia efficace per il suo male, con una medicina che si chiama Humira, un farmaco biologico sperimentale molto costoso.

Humira è un medicinale iniettabile contenente il principio attivo adalimumab, indicato per diverse patologie tra cui l’artrite.

Una puntura che per il ragazzo è stata fondamentale. Humira ha anche grossi effetti collaterali, ma sembra l’unica medicina in grado di farlo stare meglio. “Già dalla prima fiala ho cominciato a stare meglio, mi sembrava di rinascere. Dopo circa un anno e mezzo la doccia fredda: sembra di cercare l’acqua nel deserto”.

Questa medicina infatti non si trova più e Marco è piombato nella disperazione. A quanto pare la Asl non lo passa proprio per il costo elevato e il Covid 19 non ha semplificato la ricerca e la possibilità di trovare cure alternativa.

“Sono arrivato al punto che non riesco ad allacciarmi le scarpe e non ce la faccio più. Per favore aiutatemi”.

Aiutiamo questo giovane a stare meglio! Se qualcuno avesse informazioni su come reperire il farmaco può contattare questo ragazzo a questo indirizzo mail: marcolaquila3@gmail.com.

