Covid Hotel ad Avezzano, si attende una risposta dalla Asl

Si torna a parlare di Covid hotel ad Avezzano. Una struttura, cioè, che ospiti i pazienti positivi in attesa di negativizzazione. Una struttura è stata già proposta alla Asl: si attende una risposta.

I lavori erano cominciati con il Commissario Prefettizio, Mauro Passerotti. Uno spazio che sarebbe potuto essere momentaneamente utilizzato come “Covid Hotel” è il Centro Santa Lucia di Ortucchio. Era stato il dottor Passerotti ad avviare una verifica di idoneità strutturale relativamente al territorio di Avezzano e dintorni. E dall’attività di verifica la struttura ritenuta idonea alle esigenze di quei pazienti ancora positivi – ma con qualche difficoltà motoria o impossibilitati a tornare nel proprio domicilio, per la mancanza di condizioni che ne permettano l’isolamento – è proprio il Centro di fisioterapia e riabilitazione nel Comune di Ortucchio.

“Una struttura – precisa alla redazione l’assessore alle Politiche Sanitarie e all’Emergenza Covid Maria Teresa Colizza – che ha le caratteristiche alberghiere adatte e può offrire la giusta assistenza di tipo sanitario ai pazienti”.

Era stato, quindi, sempre il commissario Passerotti, ancora in carica, ad espletare la procedura.

Dal momento in cui a Palazzo Città si è insediato il nuovo sindaco Gianni Di Pangrazio, poi, si è deciso di inviare la pratica alla Asl1, per fare formale richiesta di destinare una struttura alla funzione di “Covid Hotel”, così da alleggerire i presidi ospedalieri e in particolare l’Ospedale di Avezzano. Accogliendo tutti quei pazienti che potrebbero tornare a casa, ma che necessitano di attenzioni particolari e che, soprattutto, essendo ancora positivi devono continuare il periodo di isolamento.

“Anche questa mattina ho provato a contattare la Direzione Sanitaria per avere notizie sul tema. Non ho, tuttavia, ricevuto risposte. Restiamo in attesa di sapere se la nostra proposta potrà essere presa in considerazione“, conclude l’assessore Colizza.