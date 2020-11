9° Alpini Fossa, partono le sanificazioni contro il Covid 19

Gli Alpini del 9 al fianco della popolazione. Nuove sanificazioni a Fossa.

Sono arrivati questa mattina, a Fossa, i nuclei specializzati del 9° Reggimento Alpini dell’Aquila. Sarà loro obiettivo contenere i rischi di diffusione della pandemia da Covid 19, sanificando i locali comunali e gli spazi adiacenti.

I protocolli per la disinfezione utilizzati dal personale militare prevedono due passaggi. Nella prima fase si detergono gli ambienti con sali di ammonio quaternari, che rimuovono lo sporco e fungono da attivatori delle sostanze utilizzate nella seconda fase: tra queste una soluzione di ipoclorito di sodio, la comune candeggina, che uccide gli agenti biologici.

L’intervento dei Nuclei Specializzati dell’Aquila combinerà l’esigenza di panificazione degli ambienti, alla necessità di non rovinare gli oggetti, ad incominciare dai documenti presenti all’interno degli spazi oggetto di sanificazione.

Dopo le operazioni degli Alpini i locali verranno chiusi. Si lasceranno agire i prodotti utilizzati per un’ora. Solo dopo si potranno nuovamente aprire i locali sanificati e, dopo un’opportuna aerazione, i luoghi torneranno frequentabili.

In questo periodo di crisi, per contenere i rischi della diffusione del Coronavirus e incrementare la salubrità ambientale, la Brigata Taurinense è stata regolarmente impiegata per igienizzare uffici comunali, residenze per anziani, case circondariali e tutti quei luoghi a rischio di propagazione del virus.