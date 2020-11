Taffo risponde a Lidl, dalle scarpe trendy ai cappotti di legno

L’AQUILA – Non poteva mancare la risposta di Taffo alla mania del momento per le scarpe Lidl: “Noi siamo bravi a fare i cappotti. Di legno”.

Sempre “sul pezzo” l’azienda aquilana Taffo Funeral Services, che non si è lasciato sfuggire l’appetitoso”boccone” rappresentato dalla corsa sfrenata a scarpe e ciabatte Lidl, strano quanto irresistibile “feticcio” di molti italiani, stando alle file, condite di resse e liti anche in emergenza Covid, che si sono registrate nei supermercati per accaparrarsi gli ambiti articoli. Difficile comprendere cosa abbiano di tanto appetibile quegli articoli, ma la campagna di comunicazione è stata senz’altro efficace. Ma quando si parla di comunicazione, non c’è partita quando scende in campo Taffo, con la consueta ironia.

“Non facciamo scarpe – si legge nell’ultimo post – ma siamo bravi nei cappotti. Di legno“, con la grafica che richiama i colori Lidl. Game, set e partita.

“In un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, ci si attacca a tutto ciò che abbia una parvenza di ‘normalità’ come accaduto per le file registrate davanti i negozi Lidl per acquistare le scarpe – spiega Piero Taffo al Capoluogo. “Abbiamo pensato quindi di utilizzare anche nel nostro settore quell’ironia che ci contraddistingue e non fa male a nessuno. È un periodo difficile anche per noi, siamo abituati ad avere a che fare con la morte ma il Covid 19 ha spersonalizzato e isolato anche un momento delicato come l’ultimo saluto ai nostri cari. Con questa bara colorata volevamo un attimo spezzare la tensione e l’angoscia. Speriamo che tutto finisca molto presto”.