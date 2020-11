L’Aquila protagonista del calendario 2021 de Il Capoluogo

L’Aquila che incanta in 12 scatti: il calendario 2021 de IlCapoluogo.

Connessi h24 su L’Aquila e l’intero Abruzzo, noi che vi raccontiamo ogni giorno da 16 anni della nostra terra e delle nostre tradizioni, ora siamo pronti a farvi sfogliare la città, ogni giorno del 2021.

Arriva il Calendario 2021 del IlCapoluogo.it. 12 mesi di L’Aquila, fotografata in tutte le stagioni.

Noi ve la raccontiamo così!

Ogni mese un pezzo di L’Aquila, la città rinata, dalle polveri della macerie e dalla paura nascosta sotto le mascherine. Per ogni foto un articolo: una finestra aperta sui simboli della tua città, tra storia, descrizioni e ricostruzioni.

Goditi L’Aquila, giorno per giorno con il Calendario del Capoluogo.it. Puoi prenotarlo inviando un messaggio Whatsapp al numero 3926758413. Sostieni con una donazione l’informazione della tua città, dando più forza al tuo giornale.

Dai Portici tornati a risplendere, in prima pagina, alla cornice bianca e maestosa di Campo Imperatore in pieno gennaio. Poi l’eleganza di Piazza Duomo, che scalderà il calendario nel mese di febbraio 2021, passando all’acqua che scorre dalle 99 Cannelle, a bagnare un marzo – si spera – quasi primaverile. Pagina dopo pagina, si arriva al mese di aprile, incorniciato dalla Chiesa della Madonna d’Appari, prima di perderci negli interni intarsiati della Basilica di San Bernardino. E ancora il Parco del Sole, sotto i raggi del sole di luglio e uno dei simboli per eccellenza dell’Aquila e della sua storia: la Basilica di Collemaggio, a riempire agosto e la sua Perdonanza.

E poi? Scoprilo con il Calendario del Capoluogo, negli scatti magici di Daniele Di Benedetto e attraverso gli articoli e gli approfondimenti di chi L’Aquila ve la racconta ogni giorno. Ogni pagina infatti ha un Qrcode dedicato, che riporterà i nostri lettori in ogni singolo articolo scritto espressamente per il Calendario 2021 dai giornalisti del Capoluogo:

Roberta Galeotti, Eleonora Falci, Kristin Santucci, Loredana Lombardo, Natalfrancesco Litterio, Francesca Marchi, Giovanni Baiocchetti, Alessandra Prospero, Andrea Giallonardo, Claudia Giannone, Fulgo Graziosi e David Filieri.

L’impaginazione e la grafica sono state curate dall’esperta e sapiente Web Master Arianna Tocchio.

Allora, cosa aspetti? L’Aquila, o non L’Aquila? Inizia a sfogliare il Calendario con noi. RiscopriAmo L’Aquila.