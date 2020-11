L’Aquila – Giovedì cielo sereno con qualche banco di nebbia al primo mattino, temperature massime in aumento.

La giornata di giovedì trascorrerà con cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio aquilano e per l’intero periodo. Qualche banco di nebbia si formerà al primo mattino nelle valli. Nubi sparse si formeranno sui rilievi principali al pomeriggio, ma non daranno luogo a fenomeni degni di nota. Temperature minime in calo (+0/+4°C), massime in aumento (+11/+15°C). Venti deboli da ovest.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)