Emergenza Covid 19, Alpini in campo per sanificare e allestire drive in

L’AQUILA – Gli Alpini del 9° Reggimento rimodulano l’esercitazione a Ocre per andare in aiuto dei Comuni del territorio aquilano anche in questa seconda ondata di Covid19.

Nei prossimi giorni i militari del 9° Reggimento Alpini L’Aquila saranno impegnati a supporto dei Comuni dell’Aquila, Fossa e Ocre nell’emergenza Covid 19. L’attività esercitativa dei militari, impegnati precedentemente proprio ad Ocre, sarà quindi rimodulata in funzione della richiesta dei Comuni: ad Ocre in particolare l’amministrazione cittadina sta infatti predisponendo un drive in con tamponi rapidi per lo screening della popolazione.

Come avvenuto nella prima fase emergenziale, quindi, gli Alpini tornano a supporto delle popolazioni locali, attraverso le proprie specialità. I militari ad Ocre allestiranno tende e gazebo, che verranno sanificati. Minuziosa sanificazione anche per i locali comunali di L’Aquila e Fossa, dove saranno già a partire da domani. Per far ciò, l’esercitazione già in essere ad Ocre è stata rimodulata sulle esigenze del territorio.