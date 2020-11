Covid 19 L’Aquila, 10 nuovi posti letto al Delta 7

L’AQUILA – Emergenza Covid 19, attivati 10 nuovi posti letto al Delta 7 dell’ospedale San Salvatore. Nei prossimi giorni, altri 4 posti di terapia intensiva al G8.

Dieci nuovi posti letto, da oggi, al Delta 7 e, nei prossimi giorni, ulteriori 4 per la terapia intensiva del G8. Sono le ultime iniziative, introdotte all’ospedale di L’Aquila dalla direzione Asl, nella lotta contro la pandemia Covid. Al Delta 7 del San Salvatore gli ulteriori 10 posti letto per la medicina – due covid sono già disponibili e sono utilizzati per alleggerire i reparti covid per acuti e rispondere quindi alla pressante richiesta di ricoveri. Nei prossimi giorni verrà attuata una seconda operazione che consentirà di portare a 16 gli attuali 12 posti letti di terapia intensiva del G8.

Per potenziare la terapia intensiva si procederà allo spostamento del reparto di pneumologia dal G 8 all’edificio L 2, al primo piano dell’ospedale. Il trasferimento della pneumologia, la riorganizzazione logistica e strumentale e l’addestramento del personale, necessari per aumentare i posti letto del G 8, avverranno in pochi giorni, secondo una serrata tempistica imposta dall’esigenza di rispondere colpo su colpo agli ‘attacchi’ che il covid sferra giorno, rendendo necessario reperire sempre più posti letto.

A breve, inoltre, verrà completato il primo lotto dei lavori di ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale che consentirà di disporre di ulteriori stanze e di elevare i livelli di prima assistenza degli utenti.