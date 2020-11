Calendari, penne e agende: da Tipolito95 si pensa già al Natale

Calendari, agende, magliette e penne personalizzate: queste alcune delle idee per i pensierini di Natale che si possono trovare nella tipografia Tipolito95 a L’Aquila.

La tipografia Tipolito95 è gestita da oltre 20 anni da Gianfranco Pesce e si trova a L’Aquila in via Madonna Fore.

“Il Covid 19 ha imposto a tutti di fare un passo indietro e di rimodulare la propria attività – spiega Gianfranco Pesce al Capoluogo -. Noi di Tipolito95, fedeli al nostro motto, abbiamo cercato di non rimanere fermi ad aspettare gli eventi”.

“In un primo momento dopo il lockdown ci siamo adoperati per fornire ai nostri clienti il plexiglass, gli adesivi per i distanziamenti da mettere nei locali e nelle gallerie commerciali, i porta dispenser per gli igienizzanti o le mascherine personalizzate. Adesso pensiamo al Natale, come momento di unione anche ‘a distanza’ come la pandemia impone”.

L’idea promossa da Tipolito95 è quella di regalare penne a tema o agende personalizzate e calendari. “Piccoli pensieri per esempio adatti ai clienti o per i dipendenti delle aziende. Tanti sono in smart working da marzo ma un piccolo cadeau potrebbe essere l’occasione per vederci tutti uniti, di nuovo, almeno sotto le feste”,

“Ci siamo adeguati alla situazione, prima c’era un altro tipo di lavoro e si puntava di più sul cartaceo. La pandemia ha un po’ rallentato tutto e soprattutto ha digitalizzato ancora di più il lavoro, rendendo quasi ‘inutili’ alcune tipologie di servizi. Nonostante le difficoltà cerchiamo comunque di andare avanti e stare sul mercato proponendo delle alternative con nuovi articoli che rispondano alle attuale esigenze”.

Per andare incontro a una clientela esigente e attenta anche all’ambiente, da Tipolito95 è possibile realizzare anche le borracce in alluminio, personalizzate e totalmente green.

