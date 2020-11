L’Aquila – Mercoledì nuvolosità sparsa al mattino sostituita via via da ampie schiarite.

La giornata di mercoledì si aprirà con nuvolosità sparsa, più compatta sulle zone orientali del territorio aquilano e sul Gran Sasso, dove, però, non si verificheranno precipitazioni degne di nota. Da metà giornata le nubi verranno sostituite da schiarite via via più ampie. Qualche banco di nebbia si formerà prima dell’alba e dopo il tramonto in bassa conca e sugli altopiani appenninici.

Temperature minime in lieve flessione (+1/+5°C), massime in leggero aumento (+9/+13°C). Ventilazione debole/moderata dai quadranti orientali e nord-orientali.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)