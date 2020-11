Cratere sismico, altri 225mila euro alle piccole e medie imprese

L’AQUILA – Altri 225mila euro per il cratere sismico 2016-2017.

“Su mia richiesta, prontamente accolta dal Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e sottoscritta con ampio consenso, è stata rifinanziata anche per il 2020 la legge regionale numero 39 del 30 agosto 2017 che prevede sostegni alle piccole imprese abruzzesi del cratere sismico 2016/2017″. Lo annuncia l’assessore regionale alle Aree interne di Fratelli d’Italia, Guido Liris. “L’emendamento presentato oggi in consiglio regionale, su mia proposta – spiega Liris – vale 225mila euro. Fondi destinati alla ripartenza di tutte quelle attività, piccole e medie, che con enorme sforzo credono ancora in un futuro qui, in Abruzzo, anche in zone così colpite dalla calamità. E’ un segnale importante di vicinanza concreto a popolazioni che ancora oggi vivono situazioni di estrema difficoltà a causa di una ricostruzione lenta e complessa. In Abruzzo sono coinvolti il Teramano e l’Aquilano con l’alta valle dell’Aterno. Si tratta dell’ennesimo segnale tangibile della strategia regionale: da un lato accelerare più possibile la ricostruzione, dall’altro sostenere lo sviluppo e la ripresa economica e sociale. Una sfida ardua, ma che riusciremo a vincere con dedizione e coraggio”.

Nel corso dello stesso Consiglio regionale, presieduto da Lorenzo Sospiri, sono stati esaminati i seguenti documenti politici: interpellanza a firma del consigliere Antonio Blasioli (Pd) sul “concorso straordinario farmacie – procedure per interpello; interpellanza a firma del consigliere Silvio Paolucci (Pd) sulla “situazione di diffusione covid-19 nella provincia dell’Aquila segnatamente al territorio marsicano – decessi di pazienti in attesa fuori dal pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano”; interpellanza a firma del consigliere Domenico Pettinari (M5S) su “avviso per contributi a fondo perduto a favore dei settore turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi”; interpellanza a firma del consigliere Francesco Taglieri (M5S) sulla “Richiesta di informazioni sulle procedure adottate in Regione per dare pieno sostegno all’attività di contact tracing attraverso l’applicazione “Immuni”; interpellanza a firma dei consiglieri Dino Pepe (Pd) e Silvio Paolucci sui “ritardi nell’erogazione fondi previsti dall’articolo 12 (Norme per il sostegno alle imprese titolari di concessioni demaniali marittime interessate dagli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nel mese di novembre 2019) della L.R. 3 giugno 2020, n. 10 recante: Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da covid-19”; interpellanza a firma del consigliere Giorgio Fedele (M5S) sulla “Situazione U.O.C. Medicina Interna – P.O. di Avezzano”. E’ stato inoltre approvato all’unanimità il progetto di legge recante “Aree di confine: proposte e progetti condivisi per lo sviluppo e l’integrazione territoriale” avente per oggetto la promozione della cooperazione interregionale da considerarsi come elemento fondamentale per sostenere e favorire l’integrazione territoriale tra le Aree di confine, concernenti i territori ricompresi tra la Regione Abruzzo e le Regioni Marche, Lazio e Molise.