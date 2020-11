Covid 19 in Abruzzo, 729 nuovi casi positivi e 13 decessi

L’aggiornamento del 17 novembre sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Sono complessivamente 20552 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 729 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 97 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 82, di cui 23 in provincia dell’Aquila, 13 in provincia di Pescara, 26 in provincia di Chieti, 20 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a 703 (di età compresa tra 62 e 98 anni, 2 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 5841 dimessi/guariti (+207 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 14008 (+509 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 352882 test (+4953 rispetto a ieri). 590 pazienti (+19 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 66 (+7 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 13352 (+483 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Covid 19, l’incremento odierno per provincia.

Dei 729 nuovi casi positivi, 221 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 192 in provincia di Chieti, 128 in provincia di Pescara, 175 in provincia di Teramo, 6 fuori regione e 7 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Covid 19, i controlli.

Nella giornata di lunedi 16 Novembre 2020, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 262 controlli personali, con 3 persone sanzionate art. 4 com.1 DL 19/2020 e 54 attività o esercizi controllati.