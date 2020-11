Covid 19, circa 40 positivi in una scuola dell’infanzia

Emergenza Covid 19, sono circa 40 i positivi in una scuola dell’infanzia dell’Aquila.

La positività è stata acclarata dopo uno screening. Sono risultati positivi al virus non solo i bambini ma anche alcuni genitori.

Il servizio di prevenzione della Asl 1 dell’Aquila, come riporta Il Messaggero, sta acquisendo i vari referti.

“Nell’attuale situazione il monitoraggio delle scuole è prioritario su ogni cosa. Stiamo facendo di tutto, con il consueto spirito collaborativo istituzionale, perché rimangano funzionanti. Anche le chiusure temporanee hanno l’obiettivo di tutela e precauzione. Siamo in costante contatto con l’Ufficio scolastico e la Asl per tutte le decisioni che dovessero rendersi necessarie”, ha spiegato il sindaco Pierluigi Biondi, in merito alla chiusura delle scuole dopo le accertate positività.