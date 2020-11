Torrone, un sapore d’altri tempi per il tuo Natale

Non è Natale senza il torrone e L’Aquila lo sa bene. Bianco, nero, fondente o al latte, il Natale è più dolce quando sulla tavola non manca il torrone. Se aquilano e originale sarà rigorosamente: tenero e con le nocciole, sia bianco che scuro.

Ingredienti di qualità, capacità artigianali e tanta passione. La ricetta del torrone aquilano – eccellenza dolciaria nota ormai in tutta Italia e anche oltre confine – parte proprio da una tradizione che ha il sapore dell’antico e la forza di non passare mai di moda.

Il torrone aquilano è un prodotto artigianale al 100%, lavorato con una cura che incomincia selezionando i migliori ingredienti: dal miele (prodotto tipico d’Abruzzo), alle nocciole, grandi e saporite, per giungere al cacao puro. Possibilmente tutto, o quasi, a chilometro zero.

L’antica tradizione del torrone aquilano è il fil rouge delle tavole natalizie. Senza dimenticare, poi, che anche l’occhio vuole la sua parte. Per questo non mancano mai confezioni e scatole impreziosite da disegni e decori artistici. Perché è anche dai piccoli dettagli che il Natale si fa più vicino e più vivo.

Torrone aquilano, un’esclusiva che parla abruzzese

Il Torrone dell’Aquila si differenzia dal torrone classico principalmente nell’impasto. Una base in cui trovano spazio non solo albume d’uovo, zucchero e miele, ma anche cacao e vaniglia. L’impasto (con albumi montati a neve, zucchero, miele e vaniglia) viene scaldato a bagnomaria, quindi – dopo questo passaggio – vengono aggiunte le nocciole e il cacao. L’impasto viene, poi, steso tra due strati di ostia, quindi viene fatto asciugare.

La differenza principale, tuttavia, è la pasta a consistenza morbida.

Il torrone aquilano è un dolce entrato a far parte, ufficialmente, dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), ricercato e apprezzato soprattutto per la qualità pregiata delle sue materie prime.

Un Natale dal sapore autentico, gustoso e soprattutto aquilano, semplicemente grazie al torrone, per lasciarsi avvolgere dai sapori più cari per un territorio che ha saputo custodire, negli anni, una ricetta preziosa, tramandata di generazione in generazione.

Impacchettato sotto l’albero, accanto al panettone (altrettanto artigianale) e a una buona bottiglia di spumante. Perché Natale viene una sola volta all’anno e senza il torrone aquilano che Natale è? #anataleregalalaquila #adottalatuacittà