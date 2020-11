Scuole Abruzzo, restano aperte infanzia, primaria e prima media

Scuole chiuse in Abruzzo, ma non tutte: resteranno aperte la scuola dell’infanzia, la primaria e la prima media. Presto la firma dell’ordinanza per la zona rossa.

Non chiuderanno le scuole di ogni ordine e grado, resteranno aperte le scuole dell’infanzia, le primarie e la prima media, che continueranno, quindi, le lezioni in presenza. Per tutti gli altri sarà didattica a distanza.

La chiusura delle scuole era l’ultimo nodo da sciogliere, prima dell’ordinanza che farà scattare la zona rossa in regione. Il Presidente Marsilio ha cambiato idea, nonostante il parere del Comitato Tecnico-scientifico d’Abruzzo, che si era pronunciato indicando la chiusura di tutte le scuole.

“Firmerò l’ordinanza a breve – annuncia Marsilio da Sulmona, in visita all’ospedale – Per quanto riguarda le scuole, dopo un confronto con le parti sociali, politiche, sindacali, le associazioni di categoria, i Prefetti, abbiamo assunto la decisione di firmare un’ordinanza che applica, per la nostra Regione, la disciplina contenuta nel Dpcm: ovvero le norme che prevede la zona rossa, nulla di più“.

“Non possiamo accogliere – precisa Marsilio – la richiesta che ci ha fatto a maggioranza il nostro Comitato Tecnico Scientifico, cioè la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. So che l’argomento è molto divisivo, ma tenendo aperte le attività economiche non ci sarebbero le condizione per le famiglie di avere con sé i bambini a casa. Senza misure quali, ad esempio, il Bonus Baby Sitter. Chiudendo tutte le scuole si sarebbe venuta a creare una situazione insostenibile”

