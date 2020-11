L’Aquila, regali di Natale e zona rossa: corsa agli acquisti prima del lockdown

L’AQUILA – Nei supermercati arrivano gli articoli di Natale e scatta la corsa agli acquisti prima del passaggio in zona rossa.

Tornano le code nei pressi dei supermercati aquilani, con tante persone in fila per accaparrarsi gli articoli di Natale arrivati in alcuni negozi. File segnalate alla Lidl di via Rocco Carabba, ma anche all’Eurospin e altri punti vendita dove sono già arrivati gli articoli natalizi.

In molti si portano quindi “prudenzialmente” avanti con i piccoli acquisti, soprattutto i regali per bambini, anche in vista della zona rossa che la Regione Abruzzo si appresta a varare, anticipando probabilmente di qualche giorno il Governo nazionale.

Prima o dopo la zona rossa, comunque, l’importante è rispettare le regole per contenere il contagio: mascherina sempre, in pubblico, distanza interpersonale e sanificazione frequente delle mani.