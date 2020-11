Bruno Vespa: “Troppa gente al Pronto Soccorso perchè il medico di base è latitante”

Il giornalista aquilano, conduttore di Porta a Porta, aveva già nei giorni scorsi lanciato l’allarme sui medici di base “latitanti”. Ospite del programma di Bianca Berlinguer Carta Bianca, aveva dichiarato:

E oggi, in un intervento pubblicato dal Messaggero, rincara la dose:

La presa di posizione di Bruno Vespa è stata nei giorni scorsi aspramente contestata da Vito Albano, medico aquilano, segretario provinciale della Federazione italiana medici di medicina generale e per 10 anni presidente dell’Ordine provinciale dei medici.

“L’ho sentita in una trasmissione apprezzare i medici di famiglia americani che vanno a visitare i positivi con una semplice mascherina tenendosi alla distanza di sicurezza di 5 metri. Mentre Lei apprezzava questo comportamento io al contrario mi sono chiesto: che ci sono andati a fare? che senso ha visitare una persona a 5 metri di distanza? Basterebbe una videochiamata. Chi di noi è andato a casa dei pazienti positivi (si, Le sembrerà strano ma qualcuno ci è andato) non si è tenuto a distanza, si è avvicinato, li ha toccati e li ha visitati. Non voglio negare che anche fra i medici di famiglia possa esistere qualche ‘mela marcia’, come d’altro canto in tutte le categorie, ma se lei ne ha contezza, faccia nome e cognome e saremo noi i primi a condannarli. Presenti dati di fatto, senza trincerarsi dietro accuse generiche difficilmente confutabili, senza gettare discredito e fango sulla professionalità di un’intera categoria: non lo meritiamo dottor Vespa! E non lo merita nessun Medico Italiano”.

È proprio a Vito Albano che risponde Vespa nel suo intervento sul Messaggero

“Lei non è tenuto a conoscere la mia attività professionale. Ma nessuno- dico nessuno- della enorme quantità di medici che ho incrociato in cinquant’anni si è mai permesso di accusarmi di “campagne denigratorie e infamanti”. Mai. Io registro i fatti. Nel mio ultimo libro ho ripercorso di persona la via crucis della Bergamasca, sono entrato negli ospedali, nelle terapie intensive, nelle case di riposo. E so quanto straordinario sia stato il lavoro dei suoi colleghi nella prima ondata del virus e quanto lo sia nella seconda. Ma accade una cosa gravissima. Tanta, troppa gente si presenta al pronto soccorso perché il medico di base è latitante. Un suo generoso collega- medico di base nella Bergamasca- che va a fare visite domiciliari perfino in Piemonte e che abbiamo ospitato la settimana scorsa, ci ha detto che nessuno dei suoi pazienti è morto e tutti sono stati curati per evitare quasi sempre il ricovero. Ha aggiunto che tanti suoi colleghi non sono più giovani e non se la sentono di affrontare questa emergenza oltre un certo limite”